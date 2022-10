Chivas: Jugadores se van de fiesta previo al repechaje y ahora se justifican (VIDEO)

La presión que hay en Chivas por superar al Puebla en el repechaje de la Liga MX aumentó luego de que comenzaron a circular imágenes en las que se observa a cuatro jugadores del club en un palenque durante la noche del miércoles.

Los futbolistas involucrados son Santiago Ormeño, Alan Mozo, Paolo Yrizar y Antonio "Pollo" Briseño, quien por medio de sus redes sociales habló al respecto.

"Quería aclarar un punto. Como muchos saben, mi papá, Antonio Briseño, es dueño del partido la calavera en el cual el día de ayer, 5 de octubre, tuvo un compromiso en las Fiestas de Octubre. Mi familia y yo fuimos a apoyarlo también, como ven en la imagen invité a unos compañeros Mozo y Ormeño, en el cual las peleas son de 7 a 10:45-11 más o menos, en el cuál en la última pelea cuando se termina, nosotros nos pasamos a retirar", dijo el defensa de Chivas en la primera parte del video.

Buen día, les comparto este video aclarando la información que está circulando en los medios. Saludos pic.twitter.com/s4kjNEO8wG — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) October 6, 2022

Eso no fue todo, pues el "Pollo" también aseguró que ni él ni sus compañeros del Rebaño Sagrado se quedaron después de las 11 de la noche, que fue la hora en la que comenzó el concierto de Cristian Nodal.

"Mi esposa y mi familia se quedaron a disfrutar el concierto y como pueden ver las redes sociales de ellos que subieron vídeos y nosotros a las 11-11:15 estábamos en nuestras casas, se los quería aclarar para que todos estén tranquilos. A veces la información se distorsiona un poco. El cuerpo técnico y la directiva ya saben cómo sucedieron los hechos y todo está en orden", puntualizó el zaguero de las Chivas.

¿Cuándo es el juego entre Chivas y Puebla?

Chivas se reencuentra con el Puebla en el repechaje de la Liga MX un año después de que La Franja eliminó al Guadalajara en esa misma instancia en el Torneo Apertura 2021.

El próximo domingo 9 de octubre, camoteros y rojiblancos se medirán en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para definir al último equipo clasificado a los cuartos de final del Apertura 2022.

Los otros clubes que avancen a la Liguilla saldrán de los cruces Tigres vs Necaxa, Cruz Azul vs León y Toluca vs FC Juárez, los primeros dos programados para el sábado 8 de octubre y el tercero para el domingo 9.

EVG