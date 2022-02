CHIVAS: Keylor Navas, cerca de llegar a la Liga MX por recomendación del dueño del Rebaño

Mientras Jorge Vergara, exdueño de Chivas también, fue propietario del Saprissa de Costa Rica se rumoraba que Keylor Navas podría llevar a la Liga MX, según para volverse refuerzo del Veracruz.

En entrevista con ESPN, Mariano Varela hombre de confianza de Vergara en el Saprissa relató que Navas llegaría al Veracruz con un paquete de jugadores que le veían talento para el extranjero.

"En México le hubiese ido muy bien, incluso se armó un ‘paquete’ con Efraín Álvarez, no me acuerdo, creo que era para Veracruz, estaba él, incluso Alonso Solís que después se fue a Necaxa, nosotros teníamos conocimiento de jugadores que tenían un gran talento en el equipo", relató.

Keylor Navas quería salir del Saprissa

Varela comentó que Keylor Navas se le acercó en una ocasión y le comentó que quería salir del Saprissa, pues no tenía los minutos que él esperaba y buscaba jugar más tiempo.

"Me dijo: ‘Don Mariano, estoy desesperado, es que no juego’. Le comenté que iba a tener oportunidad, primero por sus condiciones, y después porque al final de cuentas venía gente importante como él, y se le terminó dando era cuestión de esperar el cambio generacional", destacó el ex directivo.

Varela no quiere colgarse la estrella de Navas

Sin lugar a dudas Keylor Navas puede ser considerado el mejor portero en la historia de la Concacaf, pues ha jugado en los mejores equipos de Europa y salido campeón de todo lo que ha disputados.

Mariano Varela aseguró que él siempre confió en el talento del delantero tico, pero eso no lo hace colgarse la medalla de que gracias a él, Keylor es una estrella internacional.

"Hablo poco de Keylor, uno no se debe jactar pues lo tuve poco tiempo. A mí me tocó estar tres campeonatos, en los tres hubo un portero distinto, en una ocasión estuvo José Francisco Porras, en otra Fausto González y por último Keylor Navas", añadió.

