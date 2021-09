CHIVAS: Leyenda del Rebaño arremete contra Víctor Manuel Vucetich, DT del club

Luego de las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Chivas, en las que aseguró que jugar con puros mexicanos representa una desventaja, un exjugador del Rebaño arremetió contra el técnico.

Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, fue crítico con los comentarios de Vucetich y explotó en contra del DT mexicano.

🔥@RamonMorales11 cree que Vucetich no es DT para Chivas



"Si dices que no puedes ganar con mexicanos, no puedes dirigir a Chivas"https://t.co/E22J261MT5#MeXIcanos I #Chivas I #Deportes pic.twitter.com/A3gUBByEqF — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 4, 2021

“Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para las Chivas. La verdad yo sí me molesté al escucharlo, no soy doble cara, muestro mi malestar a la primera y así soy", sentenció "Ramoncito" para TUDN.

Ramón Morales mostró su enojo

"Chivas es un equipo ganador, ahora resulta que los demás campeonatos quiénes los ganaron ¿Extranjeros? ¿Aliens o qué? Y él, con los 43 años que tiene dirigiendo, ya sabía, porque no ha sido técnico en otro país, sino en México", continuó el exfutbolista del Guadalajara.

Chivas marcha en el sitio 11 de la clasificación nueve puntos. En la Jornada 8 de la Liga MX visita Ciudad Universitaria para enfrentar a Pumas, encuentro que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre.

