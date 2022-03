CHIVAS: Matías Almeyda rompe el silencio acerca de su regreso a la Liga MX

El cese de algunos técnicos de la Liga MX en los últimos días no ha perjudicado a Marcelo Michel Leaño, estratega de Chivas. Sin embargo, se ha vuelto una costumbre que cada vez más suene con fuerza el nombre de Matías Almeyda para regresar a México, ya sea para vivir una segunda etapa con el Rebaño Sagrado o en otro club.

Ante estos rumores, el argentino, actual timonel del San Jose Earthquakes de la MLS, rompió el silencio y opinó respecto a este tipo de información, siendo muy claro al asegurar que él no se ha ofrecido a ninguna escuadra.

Matías Almeyda sobre la opción de volver a la Liga Mx…

"No sé si está hecho a propósito que siga mi nombre para no ser llamado, o por ahí hay mucha gente que me quiere y quiere de vuelta en el futbol mexicano. Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados y cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo y yo no me vendo", dijo Almeyda en conferencia de prensa.

El exfutbolista sudamericano, quien estuvo en el banquillo de Chivas de 2015 a 2018, periodo en el que ganó una Liga MX y una Concachampions (entre otros trofeos), resaltó su amor por el balompié mexicano, pero indicó que "nadie ha tenido contacto conmigo".

¿Cuántos partidos dirigió Almeyda en Chivas?

Desde su llegada a la dirección técnica de Chivas en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX, Matías Almeyda estuvo al frente del Rebaño Sagrado en 147 compromisos.

De todos esos juegos que dirigió a la entidad rojiblanca, el argentino consiguió 64 victorias, 40 igualadas y 43 derrotas.

