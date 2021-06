CHIVAS: ¡OFICIAL! El Rebaño tiene sensible baja y pierde a una de sus máximas figuras

Las Chivas de Guadalajara recibieron pésimas noticias, pues una de sus piezas fundamentales se despidió de la institución y anunció que no seguiría de cara al próximo torneo.

A través de redes sociales, la histórica defensora de las Chivas Miriam García confirmó que se va de la institución, luego de haberla defendido por los últimos 4 años.

⏪ ¡Grandes recuerdos nos dejó @vaaneegm! 🤩



Así gritamos su primer gol en la Liga MX Femenil, un domingo 8 de octubre de 2017. 🚀



🇫🇷 ¡Gracias por tanto, campeona! 🇫🇷 pic.twitter.com/Qc9Zm6fPUi — CHIVASTV (@chivastvmx) June 12, 2021

García es de las pioneras en el club tapatío y formó parte del equipo que se coronó en el Apertura 2017, el único título de Chivas en la Liga MX Femenil, hasta el momento.

"Crecer significa tomar decisiones, asumir riesgos y atreverte a cambiar. Han sido semanas de mucho meditar y por fin he tomado una decisión. Pertenecer a un grupo extraordinario como lo es el de Chivas Femenil ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, he disfrutado de innumerables momentos de felicidad y otros que me llenaron de aprendizaje", escribió en sus redes sociales.

te puede interesar CHIVAS: ¡OFICIAL! El Rebaño Sagrado rompe el mercado y firma a esta estrella

BLANCA FÉLIX TAMBIÉN SE IRÍA DE CHIVAS

La arquera de las Chivas de Guadalajara, Blanca Félix, estaría cerca de salir del equipo tapatío, de acuerdo con reportes de medios nacionales, pues saldría este mismo verano.

Reportes apuntan a que la guardameta continuaría con su carrera en el viejo continente.

rmp