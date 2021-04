CHIVAS: Oribe Peralta revela su futuro, tras no funcionar en el club como jugador

El delantero mexicano de las Chivas de Guadalajara Oribe Peralta reconoció que no ha rendido como hubiera querido en el equipo de la Perla Tapatía.

Sin embargo, aseguró que seguirá preparándose para cuando le vuelva a llegar una oportunidad de jugar con el club, o en el peor de los casos confesó cuál podría ser su futuro.

En conferencia de prensa, Peralta confesó que Chivas le ofreció un empleo en cualquier área del equipo para que lo tome en cuando se retire como profesional.

“Mi plan siempre ha sido terminar mi contrato y buscar jugar lo más posible, me siento bien, me siento fuerte todavía para competir, después de eso creo que tendré que analizar todo lo que venga. Chivas en un momento ya me ofreció tener después de qué me retire una oportunidad aquí de trabajo, del área que me decida. Estoy muy agradecido por eso, pero aún no es definitivo”, comentó.

Pese a eso, aseguró que aún no toma la decisión de su retiro y que seguirá buscando un puesto entre los titulares con las Chivas.

Oribe, sobre las declaraciones de Uriel Antuna. Le da responsabilidad a la prensa:



“Muchos medios sacan de contexto entrevistas para generar dudas, para generar caos”.



“Uriel está comprometido con el equipo, sabe que para ir a Europa tiene que hacer bien las cosas aquí”. pic.twitter.com/3XAhK0iFNc — Natalia León (@_NataliaLeon_) April 19, 2021

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR CHIVAS EN LIGA MX?

Las Chivas de Guadalajara buscarán un boleto para el repechaje, este miércoles, cuando se enfrenten al Monterrey, en duelo pendiente de la Jornada 12 de la Liga MX.

