CHIVAS: Uriel Antuna asegura que podría llegar al América

El jugador de Chivas Uriel Antuna sabe que Chivas no pasa por un buen momento en la actual temporada, pero también conoce qué quiere para su futuro y su deseo es partir al Viejo Continente.

En una entrevista en YouTube con Zavalive, Uriel Antuna también reconoció que si tuviera que elegir entre retirarse del futbol o jugar en el América, no dudaría en militar con los azulcremas.

"No me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente", señaló "El Brujo".

Antuna desea ganar todo con Chivas y ser un referente dentro del cuadro del Rebaño, pero si se le presenta la oportunidad de ir a Europa antes de quedar campeón con los rojiblancos no dudaría en irse.

"A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa. Obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres", añadió.

¿Quién es el mejor jugador mexicano actual para Uriel Antuna?

En estos momentos hay mucha calidad en el balompié mexicano, pero Uriel Antuna tiene a sus jugadores favoritos y reconoció que si no pone a Raúl Jiménez como el número 1 es por que se encuentra lesionado.

"En el número uno ‘Tecatito’ Corona, en el segundo sitio ‘Chucky’ Lozano, a Raúl Jiménez no lo pongo en el primero porque está lastimado, y agregaría a Héctor Herrera y Carlos Vela", concretó