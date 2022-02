CHIVAS: Referente del Rebaño asegura no tener méritos para ir a la Selección Nacional

Tras algunas semanas de regresar a Chivas, José Juan Macías anhela ir con la Selección Nacional al Mundial de Qatar 2022, programado para finales de año.

Sin embargo, el delantero de 22 años sorprendió con una declaración en la cual reconoció que en la actualidad no tiene méritos para ser convocado por Gerardo Martino al Tricolor.

"A cualquiera le ilusiona ir. Ahorita no puedo hablar porque no jugué por mucho tiempo, ahorita no he hecho los méritos para ser convocado. Quiero hablar en la cancha para poder ser considerado. Claro que sueño con ir a un Mundial, tengo muy buena relación con los entrenadores", aseguró el atacante del Rebaño Sagrado en conferencia de prensa.

El atacante de Chivas elogia a Alexis Vega

Por otra parte, Macías, quien volvió a la Liga MX después de seis meses en España con el Getafe, se dio tiempo para resaltar el momento que vive Alexis Vega, quien forma parte de Chivas desde el Torneo Clausura 2019.

"Es un jugador que marca diferencia. La verdad es que está en un buen momento. Yo trataré de ayudarle para que pueda seguir creciendo. Aparte tenemos una gran amistad. Estoy muy feliz por él", subrayó Macías Guzmán.

Después de seis jornadas en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Chivas marcha en el noveno sitio de la clasificación con siete unidades. En la Fecha 7, los dirigidos por Marcelo Michel Leaño enfrentan al líder Puebla en el Estadio Akron, duelo a celebrarse el sábado 26 de febrero.

EVG