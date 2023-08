Conoce a Chelsea Green; pasó de OnlyFans a superestrella de la WWE

Cada vez es más común que muchas deportistas profesionales abran su cuenta de OnlyFans, pero también se encuentran las modelos que migran de la plataforma de creación de contenidos para adultos al deporte; como el caso de Chelsea Green, quien se ha convertido en una estrella de WWE.

Chelsea Green siempre estuvo en el mundo de la lucha libre, pero fue en OnlyFans en donde empezó su verdadero éxito. Abrió su perfil en la plataforma azul en 2021, donde comenzó a ser seguid por los fans que la conocen desde su inicios en el deporte.

La canadiense incursionó en la lucha libre en 2014 en promotoras independientes de su país y Estados Unidos. Dos años más tarde ingresó a Nonstop Action Wrestling (TNA) y obtuvo el Campeonato de Knockouts una vez.

En 2017 Green ingresó en Tough Enough, programa de WWE. La modelo no tuvo buena suerte, pero sus habilidades la hicieron firmar con la empresa ese año. Comenzó su andar en la marca NXT y en enero de 2019 pasó a Raw. No obstante, WWE la liberó en mayo.

Lejos de desanimarse, Chelsea Green firmó con Impact Wrestling y tuvo un nuevo éxito, pues ganó el Campeonato de Knockouts de Impact. Después de mucho tiempo de la dedicación de la modelo de OnlyFans la llevó a firmar de nuevo con WWE en 2023.

Su segunda etapa no pudo iniciar mejor, pues ganó el campeonato femenil de la compañía, sin embargo, por políticas de la empresa tuvo que cerrar su perfil en OnlyFans y dejar de lado la creación de contenido para adultos.

Luchadora despedida de WWE por vender contenido para adultos

Mandy Rose, el principal talento femenil en la división NXT de la WWE, fue despedida de la principal empresa de lucha libre en el mundo por una insólita razón.

Los directivos de la WWE echaron a la excampeona de NXT porque vende contenido para adultos en FanTime, una plataforma similar a la popular OnlyFans.

Según reportes de la prensa internacional, esto no iba con la nueva política que la WWE maneja para sus talentos, que ahora son liderados por Triple H.

Mandy Rose, exluchador de la WWE @mandysacs

Rose comenzó su paso por la WWE en 2015 y desde ese momento se convirtió en la principal gladiadora de NXT, de la que fue la principal campeona por 413 días, hasta que cayó ante Roxane Pérez el pasado martes.

Las informaciones indican que Rose aún podría regresar a NXT, siempre y cuando se retire de FanTime, en donde cobra 30 dólares al mes por 50 publicaciones para adultos.

aar