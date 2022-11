Copa del Mundo Qatar 2022: El japonés Takefusa Kubo da muestras de su dominio del español con insulto (VIDEO)

El japonés Takefusa Kubo dio muestras de su dominio del español con un insulto que soltó por la emoción de que la Selección nipona venció por 2-1 a la de Alemania en la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y me quitó y sacó a Tomi (Takehiro Tomiyasu, defensa del Arsenal de la Premier League), hicimos línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre", explicó el futbolista de la Real Sociedad.

Takefusa Kubo es más español que la siesta. pic.twitter.com/O2yokIO5kh — Rogermarxismo ☭ (@Rogermartismo) November 23, 2022

Hazaña japonesa

El segundo resultado inesperado en el Mundial de Qatar 2022 lo consiguió Japón al remontar a Alemania para superarla 2-1 en la cancha del Estadio Internacional Khalifa, donde ambas debutaron en el torneo en el comienzo de la actividad del Grupo E, gracias a las anotaciones de Ritsu Dona y Takuma Asano en el último cuarto de hora.

Como una calca del desarrollo del juego en la sorpresiva victoria de Arabia Saudita sobre Argentina el martes pasado, el conjunto nipón se vio en desventaja ante la Mannschaft, que se puso arriba con un tanto de penalti de Ilkay Gundogan, al minuto 33.

Takefusa Kubo es más español que la siesta. pic.twitter.com/O2yokIO5kh — Rogermarxismo ☭ (@Rogermartismo) November 23, 2022

La hazaña de los de la nación del sol naciente se concretó gracias a las dianas de los suplentes Ritsu Doan y Takuma Asano, quienes perforaron la meta defendida por el veterano Manuel Neuer a los minutos 75 y 83, de manera respectiva, con lo que Alemania debutó con derrota por segunda Copa del Mundo en fila, luego de que hace cuatro años cayó ante México en su estreno.

Los Supercampeones predijeron triunfo de Japón

Alemania perdió por 2-1 ante Japón en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022, un resultado que predijo la famosa serie de anime los Supercampeones.

Supercampeones lo predijo: Japón le ganó a Alemania. #Qatar2022 pic.twitter.com/SwqkjT6FNg — Real Time 📈 (@RealTimeRating) November 23, 2022

Un triunfo de Japón sobre Alemania en un Mundial ya se había dado en los Supercampeones, en la saga "Camino al Mundial", que se impulsó para popularizar al futbol en el país asiático de cara a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002.

acg