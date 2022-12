Copa del Mundo Qatar 2022: Así va la lucha por ser la novia del Mundial (fotos)

La Copa del Mundo Qatar 2022 no sólo tiene una disputa en el campo, sino fuera de él, en donde distintas mujeres se disputan el título a ser la novia del Mundial de este año.

Una de las que más sensación ha desatado en las redes sociales es la modelo croata Ivana Knoll, quien en Qatar ha desafiado las reglas de códigos de vestimenta.

La también empresaria tuvo que modificar sus outfits para asistir al primer juego de la Selección de Croacia, en el que el equipo europeo empató sin goles ante Marruecos, debido a que en Qatar ninguna mujer puede vestir ropa ajustada o con escotes, además debe cubrir hombros y rodillas.

Otra es la mexicana Jenny Martínez, quien gastó todos sus ahorros para asistir a la Copa del Mundo y ver en vivo la eliminación de México, que quedó en el tercer lugar del Grupo C.

"Somos una afición súper chingona, la neta estando aquí, de las más fregonas que hay en el mundo, estábamos felices, bailando, cantando, gritando, neta es muy chingón ser mexicano, pero no sé, hoy sí me mató la Selección", explicó la hincha que se roba las miradas en el Mundial en el que cayó eliminado el Tri.

Otra más es una que proviene del mundo de OnlyFans, la inglesa Astrid Wett, quien como la croata ha amenazado con romper las reglas del país anfitrión en cuanto a los trajes que se pueden usar.

La influencer viajará al Mundial Qatar 2022 para vivir la fiesta mundialista, pero sus fans le recordaron las leyes que hay en el país sobre el código de vestimenta en el país anfitrión en el que se prohíben los escotes, prendas con hombros descubiertos y vestidos por encima de la rodilla.

Vanessa Huppenkothen llora por eliminación de México

La comunicadora Vanessa Huppenkothen rompió en llanto tras la eliminación de la Selección de México en la Copa del Mundo Qatar 2022 en la que el Tri quebró una racha de siete mundiales seguidos avanzando a la fase de grupos.

"Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol, estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y 'cómo lloras por una selección', pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el futbol, amo a la Selección, amo a mi país, amo verlo jugar", posteó la presentadora de ESPN en su cuenta de Instagram.

acg