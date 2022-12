Copa del Mundo Qatar 2022: Yon de Luisa dice que no es necesaria su renuncia, pese a fracaso en el mundial

Aunque la Selección Mexicana fracasó en la Copa del Mundo Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que su ciclo no ha terminado y que su continuidad depende de los dueños de la FMF.

"No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia", comentó el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

El directivo dejó su futuro en manos de los dueños de la FMF. Bajo su gestión, en meses recientes, además del fracaso de México en el Mundial Qatar 2022, se obtuvieron otros objetivos incompletos, pues no de calificó a los Juegos Olímpicos 2024 ni al Mundial Femenil 2023.

Yon de Luisa, a pregunta directa sobre si va a renunciar como presidente de la FMF:

"Chucky", el primero en abandonar el Mundial Qatar 2022

Hirving "Chucky" Lozano fue el primer integrante de la Selección Mexicana de Futbol en abandonar la Copa del Mundo Qatar 2022 y lo hizo destrozado.

Los futbolistas del Tri empezaron a salir de la concentración del tricolor. Al "Chucky" Lozano le siguieron Roberto "Piojo" Alvarado y César Montes, como los primeros en salirse del hotel en el que México mantuvo su búnker en Qatar.

aar