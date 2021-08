Cristiano Ronaldo deja a la Juventus...¿A qué equipo llega?

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial y la Juventus dio a conocer este viernes que el delantero portugués Cristiano Ronaldo no continuará su carrera profesional en el club de Turín.

El astro portugués llegó al equipo italiano en 2018, con la tarea de ayudar a la Vecchia Signora a conseguir una Champions League, objetivo que nunca logró.

El timonel de la Juventus confirma la noticia

El astro portugués fue visto abordando un avión privado en el aeropuerto de Turín. El mundo del futbol está a la espera de su destino.

“Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana” por la Serie A ante el Empoli, declaró el técnico Massimiliano Allegri este viernes.

Ahora Cristiano Ronaldo, a sus 36 años, sale de la Juventus luego de tres años en el club de la Serie A.

"Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa", agregó Allegri.

¿A qué equipo llega Cristiano Ronaldo?

Aunque aún no se ha hecho oficial, reportes indican que "El Comandante" podría llegar al Manchester City, equipo dirigido por Pep Guardiola, para la siguiente temporada.

Sin embargo, los Citizens podrían tener competencia por firmar a CR7 de parte de su vecino, el Manchester United, escuadra para la cual el lusitano jugó de 2003 a 2009.

"Siempre hemos tenido buena comunicación. Sé que Bruno (Fernandes) ha estado hablando con él también. Él sabe lo que sentimos por él y que si en algún momento va a salir de la Juventus, aquí estamos", aseveró el noruego Ole Gunnar Solskjaer, estratega de los Red Devils, cuando se le preguntó acerca del experimentado futbolista de 36 años.

