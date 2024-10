Cristiano Ronaldo hace especial invitación a Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo (VIDEO)

El portugués Cristiano Ronaldo hizo una inesperada "invitación" a los exgoleadores mexicanos Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo en su nuevo canal de YouTube.

El actual delantero del Al-Nassr publicó un video al que tituló "The craziest race of Cristiano Ronaldo on his CR7 racing car", mismo en el que el exatacante del Real Madrid es un piloto que en el circuito va dejando atrás a distintos goleadores a lo largo de la historia, esto luego de que en septiembre de este 2024 se convirtió en el primer futbolista de la historia en llegar a los 900 goles en juegos oficiales.

Diego Armando Maradona, Ronaldinho y Robert Lewandowski son algunos de los atacantes a los que rebasa CR7 en el video en el que también aparecen Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo.

Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, aparece en el sitio 24 con sus 507 goles anotados. Por su parte, el goleador histórico de Cruz Azul ocupa el puesto 68 con 396 anotaciones.

El argentino Lionel Messi no podía faltar en el video Cristiano Ronaldo. El rosarino es el segundo máximo romperredes de la historia con 843 tantos. El Comandante acumula 906 desde su debut en el 2022.

Máximos goleadores en la historia del futbol

Cristiano Ronaldo: 906 goles (2002-2024)

​Lionel Messi: 843 goles (2004-2024)

​Josef Bican: 805 goles (1931-1955)

​Pelé: 770 goles (1956-1977)

​Romario: 761 goles (1985-2009)

¿Contra quién fue el gol 900 de Cristiano Ronaldo?

El veterano Cristiano Ronaldo hizo historia el 5 de septiembre del 2024. Con su anotación en el 2-1 de Portugal sobre Croacia en la fase de grupos de la UEFA Nations League se convirtió en el primer futbolista en llegar a 900 tantos.

CR7 hizo su gol 900 con un potente disparo de derecha en el centro del área, luego de un centro de Nuno Mendes, para abatir al guardameta croata Dominik Livakovic y así escribir otro capítulo histórico en su prolífica trayectoria.

Esta cifra también incluye todos sus goles conseguidos con Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, además de sus dianas con la Selección de Portugal a lo largo de sus 22 años de carrera.

¿Cuántos títulos ha ganado Cristiano Ronaldo?

Además de los poco más de 900 goles que suma y los récords individuales que acumula, Cristiano Ronaldo también tiene un palmarés envidiable.

Desde su debut como futbolista profesional en el 2002, el originario de Funchal, Madeira, ha ganado 35 títulos, cifra que incluye los obtenidos a nivel de clubes y selección.

Cristiano Ronaldo ganó 16 trofeos con el Real Madrid. Con el Manchester United, en dos etapas, consiguió 10, en tanto que ganó cinco con la Juventus. Con Portugal lleva dos y uno con su actual club, Al Nassr.

