CRUZ AZUL: ¡BOMBAZO! La Máquina tendría lista la solución en la delantera

Cruz Azul no ha sumado refuerzos para el Apertura 2022 de la Liga MX, aunque la directiva de la Máquina no descarta la llegada de un delantero sudamericano, quien sería el acompañante de Santiago Giménez en el ataque cementero.

Jaime Ordiales, Director Deportivo de Cruz Azul, reveló en charla para el canal de Youtube del comentarista deportivo Javier Alarcón que en los próximos días se podría se podría cerrar un fichaje para el equipo, aunque no mencionó el nombre del jugador, medios señalan que se podría tratar de Walter Bou o Carlos Rotondi.

"No me gusta manosear a la gente, me parece una falta de respeto por que mañana (hoy, lunes) juega, tiene partido. No lo hago porque por FIFA estaría prohibido, no lo hago por respeto. Mañana tenemos dos definiciones de fichajes, probablemente sí o no, y tenemos que tomar las decisiones que hemos visto con otros jugadores", dijo.

Con la pasión en el alma y #LasEstrellasEnElCorazón.

Los reportes indican que los futbolistas que la Máquina tiene en el radar son Walter Bou o Carlos Rotondi, ambos de Defensa y Justicia de Argentina. Bou es un centro delantero de 28 años surgido de Boca Juniors, pero que en El Halcón de Varela se ha afianzado; estaría valuado en 1.5 millones de dólares.

Por su parte, Carlos Rotondi, de de 25 años de edad, se desempeña como extremo. Sus principales armas son la velocidad, cambio de ritmo y regate. Defensa y Justicia estaría pidiendo 5 millones de dólares por sus servicios.

Cruz Azul se transforma y cambia su escudo



Cruz Azul presentó este lunes de manera oficial con un video en sus redes sociales, lo que será su nuevo escudo, mismo que aparecerá en los uniformes del equipo y en canales oficiales del club; siendo el distintivo que no tiene estrellas.

El metraje y las publicaciones del club en Twitter dejan ver un escudo que no tiene las nueve estrellas (correspondientes al número de títulos que la institución ha conseguido en su historia). El escudo guarda el mismo estilo y tiene la leyenda: "Club de Futbol Cruz Azul".

Tenemos un corazón tan grande que en él están nuestras ilusiones y esperanzas, nuestros recuerdos y campeonatos; todas las estrellas del universo, las que nacieron en el pasado y las que se avecinan en el futuro. 🏆🚂⚽#LasEstrellasEnElCorazón pic.twitter.com/snXucO1L8e — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 20, 2022 Con la pasión en el alma y #LasEstrellasEnElCorazón.

"Tenemos un corazón tan grande que en él están nuestras ilusiones y esperanzas, nuestros recuerdos y campeonatos; todas las estrellas del universo, las que nacieron en el pasado y las que se avecinan en el futuro", escribió el club en su video.

