Cruz Azul: Entrenador de La Máquina rompe el silencio y define el futuro de uno de los cracks del equipo

El entrenador Diego Aguirre recientemente fue anunciado como nuevo director técnico del Cruz Azul y ya estaría conformando a su equipo, pues habló sobre el futuro de Pablo Ceppelini.

Ceppelini terminó su préstamo con Peñarol de Uruguay, estuvo con el club desde marzo de 2022, y deberá reportar con La Máquina, equipo dueño de su carta.

Primera práctica del profesor Diego Aguirre al frente de La Máquina 🚂 pic.twitter.com/2K6SUsqWD7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 3, 2022

"El tema de Ceppelini no está definido, son varios los jugadores que el club tiene a préstamo y vuelven. Seguramente la próxima semana se pueda definir", afirmó el timonel de Cruz Azul para radio Sport 890 de Uruguay.

Por su parte, el jugador comentó que la institución de la Liga MX es la dueña de su ficha, por lo que está "viendo qué opciones hay”.

Sumado a esto, León Lecanda, reportero de ESPN, comentó que el futbolista no formará parte del equipo: "Pablo Ceppelini no se va a quedar en Cruz Azul. No tiene cabida en el equipo; ni lo quiere el DT ni tampoco la directiva".

Cruz Azul pierde a uno de sus jugadores estrella

Aunque aún no lo anuncian de manera oficial, ya se sabe que Cruz Azul perderá a uno de sus jugadores estrella para el Torneo Apertura 2022, luego de que no se llegara a un acuerdo para seguir vinculados.

De acuerdo con información del portal mediotiempo, Pablo Aguilar y la directiva de La Máquina finalizaron su relación contractual porque no se llegó a un acuerdo que fuera benéfico para ambas partes.

La fuente indica que el central paraguayo finalizó su contrato con los cementeros el pasado 30 de junio, por lo que no seguirá con el club que este jueves regresa a las instalaciones para que los jugadores conozcan al nuevo entrenador.

aar