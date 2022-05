PUMAS: ¡Buenas noticias! Los felinos, a un paso de fichar a un crack del Cruz Azul

Los Pumas han dejado salir piezas importantes de la plantilla, por lo que es clave que sumen jugadores con experiencia para afrontar el Torneo Apertura 2022 y el cuadro felino estaría muy cerca de fichar a un jugador del Cruz Azul.

De acuerdo con información de Récord, los del Pedregal lanzaron una oferta para Adrián Aldrete, quien tiene en sus manos su futuro, ya que los reportes indican que es el propio jugador quien todavía no responde a la proposición auriazul.

La información no entra en detalles del contrato que los Pumas enviaron al lateral, pero menciona que hay otro club interesado en sus servicios, siendo los Bravos de Ciudad Juárez. Desde los adentros de los de la UNAM confían en que Aldrete tome la oferta, pues su relación con Andrés Lillini, DT del equipo, es buena.

Alan Mozo deja de ser jugador de los Pumas

Luego de varios días de rumores, Alan Mozo hizo oficial este martes su salida de las filas de Pumas, equipo con el que debutó en la Liga MX en septiembre del 2017.

"Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador pero sobre todo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas", señala Mozo en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

El nuevo equipo de Alan Mozo será Chivas, que fue precisamente el verdugo de los felinos en el repechaje del recién concluido Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El Guadalajara anunció momentos después la llegada del mexicano a sus filas y también la salida del delantero César Huerta, el futbolista que habría utilizado como moneda de cambio con Pumas para fichar al lateral de 25 años de edad.

El Torneo Apertura 2022 de la Liga MX se pondrá en marcha el próximo 1 de julio. Comenzará y terminará antes que de costumbre debido a que el Mundial de Qatar se realizará en noviembre y diciembre.

aar