Pumas prepara un intercambio de locura con Tigres por Juan Dinenno y Alan Mozo

Los Pumas de la UNAM necesitan regresar a los primeros planos del futbol mexicano y resaltar cómo uno de los equipos importantes por lo que desea hacer una reestructuración y, por lo mismo, se tendría que desprender de algunas de sus estrellas.

Alan Mozo y Juan Dinenno serían las monedas de cambio para que lleguen al Pedregal futbolistas que ayuden a la institución a regresar a los primeros planos.

Ambos futbolistas interesan a los Tigres de la UANL y para eso Miguel Mejía Barón, ex auxiliar de los felinos y nuevo presidente de los Pumas, busca un intercambio.

Mejía Barón quiere los servicios del "Diente" López, Carlos González y Francisco Venegas, situación que no desagradaría a la afición auriazul. Lo único que podría detener este proceso es la mala relación entre Miguel Herrera, DT de los norteños, y el directivo.

Nunca dejaron de apoyarnos, de creer y confiar en nosotros. ¡Muchas gracias, auriazules de corazón! 🐾#SoyDePumas pic.twitter.com/OEKg9hoKQe — PUMAS (@PumasMX) May 9, 2022

"Chapito" Montes, cerca de los Pumas

Luis Montes es uno de los jugadores más talentosos que han pasado por la Liga MX, a pesar de ser un jugador veterano sigue marcando gran diferencia para el León, sin embargo, parece que su tiempo con los esmeraldas se acabó.

De acuerdo con información de la columna Toque Filtrado de Mediotiempo, la salida del mediocampista toma fuerza y la directiva leonesa no haría nada para retenerlo, por lo que podría sumarse a las filas de los Pumas de la UNAM.

Gudiño por Talavera para llegar a Pumas

Pumas y Alfredo Talavera siguen sin llegar a un acuerdo de renovación y todo apunta que el portero saldrá de la institución sin conocer su futuro, pues algunos equipos de la Liga MX lo quieren, pero también en la MLS han sondeado sus servicios.

Si Talavera y los Pumas no llegan a un acuerdo, los universitarios ya tienen en la mira a su próximo guardameta y se trata de Raúl Gudiño, el portero del Guadalajara no entra en planes de la directiva por no querer renovar y está en busca de minutos.

