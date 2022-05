Pumas ya tiene a su nuevo portero, tras no llegar a una renovación con Alfredo Talavera

Pumas y Alfredo Talavera siguen sin llegar a un acuerdo de renovación y todo apunta que el portero saldrá de la institución sin conocer su futuro, pues algunos equipos de la Liga MX lo quieren, pero también en la MLS han sondeado sus servicios.

Si Talavera y los Pumas no llegan a un acuerdo, los universitarios ya tienen en la mira a su próximo guardameta y se trata de Raúl Gudiño, el portero del Guadalajara no entra en planes de la directiva por no querer renovar y está en busca de minutos.

Gudiño desea ir a Europa, pero Pumas no le desagrada

Gudiño tiene la ilusión de regresar a Europa, pues militó gran parte de su preparación en el Viejo Continente y hasta llegó a jugar la Champions League con el APOEL de Nicosia.

A pesar de que su deseo es ir al extranjero, Gudiño no le hace el feo a Pumas y medio especializados en Guadalajara aseguran que el guardameta estaría interesado de llegar al Pedregal.

Chivas pelea los cuartos de final

Los duelos quedaron confirmados y el más atractivo de las cuatro series será el Clásico Tapatío entre el Atlas y las Chivas, arrancando la serie en el Akron y terminandola en el Jalisco el próximo fin de semana, pues la fechas se definirán este lunes al rededor del medio día.

Chivas goleó y humilló a Pumas, pues el Rebaño sacó una victoria 4-1 y se medirán ante Atlas en el Clásico Tapatío en los cuartos de final.

