QATAR 2022: Roberto Carlos ve a México favorito para llegar a las semifinales

A poco menos de medio año para que comience el Mundial de Qatar 2022, México se prepara con partidos amistosos ante escuadras ajenas a la Concacaf para llegar lo mejor preparado al evento.

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, quien durante su época como jugador disputó enfrentó en varias ocasiones a la Selección Mexicana, aseguró que ve al Tricolor como favorito para alcanzar las semifinales en la próxima Copa del Mundo.

"Lo más importante ahora es que el entrenador Tata Martino entienda que el fútbol se está evaluando, tienen grandísimos jugadores y hay que creer hasta donde pueden llegar. Yo tengo que poner a México como un favorito para llegar por lo menos a semifinales", aseguró el exdefensa durante su visita a Monterrey, Nuevo León, como parte de la Fundación Real Madrid.

La leyenda brasileña resaltó la manera en la que México crecía su nivel cuando enfrentaba al Scratch du Oro, al tiempo que se dijo sorprendido por el hecho de que el país no genere tantos futbolistas como el suyo o Argentina.

"Cuando hablo de la selección de México, hablo muy bien, porque siempre que jugaban contra Brasil no la ponían muy difícil en todos los partidos. No entiendo cómo un país como éste no fabrica tantos jugadores jóvenes para jugar con la selección", resaltó.

Roberto Carlos elogia al "Tata" Martino

Continuando con sus halagos hacia México, Roberto Carlos aprovechó para elogiar el trabajo de Gerardo Martino en el banquillo del Tricolor, cargo que el argentino ocupa desde enero del 2019.

"México tiene un gran entrenador con mucha experiencia, él va a elegir a los mejores 11 que se pongan la camisa en el cuerpo y jueguen el mejor futbol. Hay que creer que la Selección Mexicana puede llegar a las semifinales porque calidad tiene, organización tiene. El futbol es muy fácil, si crees que serán campeones lo puedes hacer", aseveró.

En Qatar 2022, la Selección Mexicana enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el Grupo C. En caso de avanzar a octavos de final, los dirigidos por Martino chocarían ante Dinamarca, Francia, Túnez o el que clasifique al Mundial entre Perú y Australia/Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Brasil quedó ubicado en el sector G, donde se verá las caras con las selecciones de Suiza, Serbia y Camerún.

EVG