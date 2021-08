CRUZ AZUL: ¡Excelentes noticias! La Máquina amarra a este crack

El Cruz Azul estuvo cerca de perder a dos de sus máximas estrellas en este mercado de transferencias y aunque todavía existe el riesgo, una de ellas ya aseguró que se quedará en el equipo.

Se trata de Luis Romo, quien se había rumoreado tenía ofertas para salir con destino al futbol del viejo continente en este mismo periodo de transferencias.

J3 LigaBBVAMX | 🚂3-0😇

2T⏰| Aquí el tercer gol de La Máquina anotado por Luis Romo. #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/lzuBofNfIA — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 26, 2020

"Estoy esperando. La verdad somos muy cercanos mi representante y yo, hay una claridad total en estos temas, no hay nada hasta el momento, hay acercamientos, rumores. Entonces, mientras no haya nada seguro, mientras no esté una propuesta sobre la mesa, no me quiero ilusionar al cien por ciento, estoy muy enfocado en Cruz Azul", dijo Romo.

Romó habría llamado la atención luego de su excelente participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde junto con la Selección Mexicana consiguió la medalla de bronce.

ROMO SÍ QUIERE IR A EUROPA

Pese a que no hay nada cerrado aún, Romo aseguró que sí tiene intenciones de sair a una liga de mayor calidad como las que hay en Europa.

"Las puertas están abiertas para todo. Tengo mucha ilusión de salir a Europa, quiero ser un mejor futbolista; creo que si voy a una Liga de gran calidad con una gran competencia puedo mejorar muchísimo mi futbol", sentenció.

rmp