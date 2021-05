CRUZ AZUL: Famosos felicitan a La Máquina por su título en la Liga MX

Este sábado se escribió un capítulo más en la brillante historia del Cruz Azul dentro del balompié mexicano, tras conseguir el noveno título en sus vitrinas.

Ante esto, diversas figuras públicas aprovecharon para felicitar al Cruz Azul, luego de que rompiera una sequía de más de 23 años sin título, tras vencer a Santos en el Estadio Azteca.

Foto: Captura de Twitter

Foto: Captura de Twitter

Foto: Captura de Twitter

Uno de los seguidores de La Máquina más famosos es el actor y productor mexicano Eugenio Derbez, quien subió un video a sus redes sociales celebrando el título.

"No estoy en mi casa, pero no lo puedo creer (...) 23 años no lo puedo creer", dijo en el video en el que se le observa viendo el partido de Cruz Azul en una computadora.

te puede interesar VIDEO: Así fue la bronca en la Final del Guard1anes 2021 entre Cruz Azul y Santos

Auronplay predijo el triunfo de Cruz Azul

El Youtuber Auronplay predijo en una transmisión previa al encuentro que este año sería el bueno para que el Cruz Azul se coronara en la Liga MX y rompiera la sequía.

"Lo dije", escribió en sus redes sociales, revirando a la publicación de La Máquina, en la que celebran su título.

rmp