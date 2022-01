CRUZ AZUL: Figura de La Máquina denuncia ataque de hackers y alerta a la gente

Jesús Corona, portero de Cruz Azul, explotó en sus redes sociales al denunciar que fue víctima de hackers en su WhatsApp.

Por este motivo, el veterano guardameta de 40 años alertó a la gente al pedirle que no hiciera caso a los mensajes que llegaran desde su número de celular.

"Para la gente que le están hablando o escribiendo de mi Whatsapp, por favor no hagan caso, no soy yo, me lo hackearon anoche. Hasta que recupere, por acá les avisaré pero por favor no contesten, no les den dinero porque eso es lo que están pidiendo", compartió Corona Rodríguez en una de sus historias de Instagram.

El portero de Cruz Azul recupera su cuenta

Momentos después, el medallista dorado con el Tricolor Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 subió otra historia para informar que ya había recuperado su cuenta.

Pese a que pudo desactivar su WhatsApp, Jesús Corona indicó que será hasta dentro de una semana que pueda volver a hacer uso de ella, por lo que pidió a la gente estar alerta por si recibe algún mensaje de su número.

"Ya pude desactivar la cuenta de mis WhatsApp, pero yo no lo podré usar por 7 días, así que si por algo les llega otro mensaje o algo no soy yo. Les avisaré por acá cuando ya esté haciendo uso de mi WhatsApp", subrayó.

En el pasado Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, el cancerbero originario de Guadalajara, Jalisco, recibió 12 goles en nueve partidos.

