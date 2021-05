Juan Reynoso: Lo de hoy no es casualidad; tengo un título como jugador y como técnico

Tenía que ser Juan Reynoso, un hombre de casa, quien pusiera fin a la sequía de 23 años y medio que sumaba Cruz Azul sin proclamarse campeón en la Liga MX.

A propósito de ello, el estratega peruano señaló que el título de La Máquina no es obra de la casualidad, a tiempo que resaltó que no es poca cosa haberse convertido en el primero en ser campeón con los celestes como futbolista y como timonel.

"Agradecido por entrar a la historia de este club. Tengo un título como jugador y ahora como técnico y eso no es poca cosa", señaló el extimonel del Puebla en conferencia de prensa después de la final de vuelta del Guard1anes 2021 entre Cruz Azul y Santos.

Estamos en el momento y el lugar indicado. Lo de hoy no es casualidad, no lo digo por Juan Reynoso, lo digo por Chuy (Jesús Corona), el Cata (Julio César Domínguez) y (Adrián) Aldrete; los he visto llorar de dolor y hoy los vi llorar de alegría