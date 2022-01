CRUZ AZUL: Orbelín Pineda se despide de la afición con emotivo mensaje

Dos días después de haberse hecho oficial su llegada al Celta de Vigo, el mexicano Orbelín Pineda hizo uso de sus redes sociales para despedirse de la afición del Cruz Azul.

El también seleccionado nacional escribió una emotiva carta en su cuenta de Instagram en la que también agradeció todo el apoyo de los compañeros que tuvo en La Máquina, donde logró el anhelado título de Liga MX en el pasado Guard1anes 2021.

El mensaje de Orbelín para la afición de Cruz Azul

"Hace 3 años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mi por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logro el anhelado campeonato", comienza el mensaje del originario de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Además, el "Mago" dejó en claro que esta nueva aventura en Europa no es un adiós, pero que en España buscará lograr y cumplir otros objetivos.

te puede interesar ¡OFICIAL! Presentan a Orbelín Pineda en el Celta de Vigo

"Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en la buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto", subrayó el jugador de 25 años.

Orbelín Pineda podría debutar con el Celta de Vigo el próximo 19 de enero, cuando los dirigidos por Eduardo Coudet enfrenten al Osasuna en la Fecha 21 de LaLiga de España.

EVG