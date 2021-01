Cruz Azul suma a su primer gran refuerzo, un crack sudamericano para la Liga MX

El panorama comienza a esclarecerse para el Cruz Azul en este inicio de año, pues el lunes pasado logró su primer triunfo del Guard1anes 2021 de la Liga MX después de vencer al Pachuca y ahora el argentino Guillermo Pol Fernández reveló que reforzará a La Máquina en la campaña, luego de que el año pasado estuvo a préstamo con el Boca Juniors.

Pol Fernández, quien registró 15 partidos con el Cruz Azul en 2019, comentó que platicó con el peruano Juan Reynoso, estratega de los cementeros, quien le externó su deseo por contar con él en la plantilla.

"Quiero agradecerles a todos públicamente, a todos los que se comunicaron conmigo. Quiero hacerlo por acá para que la gente también vea y yo sigo mi carrera en el Cruz Azul. He hablado con Juan Reynoso que es el técnico y con Álvaro Dávila, el presidente del Cruz Azul. Ellos quieren contar conmigo y yo estoy a disposición", dijo Pol Fernández en un Instagram Live con TNT Sports Argentina.

El originario de Rosario también dejó de manifiesto su deseo por jugar nuevamente con el Cruz Azul, pues Racing de Avellaneda, River Plate y San Lorenzo querían hacerse de sus servicios.

"Que clubes como River, San Lorenzo y Racing, que son tres grandes del futbol argentino y que se fijen en uno me llena de alegría, pero dije que seguía mi carrera en el país (por México). Se dudó mucho de mi palabra, me duele, pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo", subrayó Fernández respecto a su inclinación por regresar al Cruz Azul.

Sin embargo, los aficionados del Cruz Azul deberán esperar un poco para ver en el terreno de juego a Pol Fernández, pues solamente espera que le llegue su visa de trabajo para tener actividad.

"No puedo jugar por un tiempo por unos papeles de la visa de trabajo. Cuando eso se resuelva volveré a estar a disposición y lo haré con mucha alegría tratando de ayudar desde donde me toque. Si me toca esperar, esperaré, pero quiero hacer lo mejor acá", comentó el futbolista argentino, quien no juega con el Cruz Azul desde el 23 de noviembre de 2019, cuando los celestes derrotaron 3-1 al Atlético de San Luis en la Jornada 19 del Apertura 2019.

POL FERNÁNDEZ LE DIJO NO A RIVER, RACING Y SAN LORENZO ⚽



En un mano a mano exclusivo con #TNTSports, el mediocampista confirmó que se quedará en el Cruz Azul 🇲🇽 pic.twitter.com/NmU06OENQb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2021

