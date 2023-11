Dani Alves reaparece en sus redes sociales con misterioso mensaje que deja preocupados a todos

El futbolista brasileño Dani Alves sorprendió en redes sociales al retomar la actividad en su cuenta de Instagram, luego de una prolongada ausencia por más de nueve meses, ya que la última publicación que el jugador realizó en esta plataforma fue el 18 de enero de 2023.

Actualmente, el ex del Barça se encuentra en prisión preventiva en la penitenciaría de Brians 2, en Cataluña, tras ser acusado de estar involucrado en un caso de agresión sexual ocurrido en los baños de la discoteca Sutton en Barcelona.

A pesar de las circunstancias adversas, Dani Alves utilizó sus stories para compartir un mensaje para su hija, Victoria Alves. En la publicación, el futbolista escribió: "No importa dónde estés, siempre estaré contigo", dejando en claro su amor y preocupación por su hija en medio de su situación legal.

Dani Alves le dedica emotivas palabras a su hija Foto: captura de pantalla @danialves

Sin embargo, el mensaje a su hija no fue la única publicación que apareció en el perfil del deportista, pues también compartió dos imágenes completamente negras, sin texto alguno, al igual que su foto de perfil, añadiendo aún más misterio a su regreso a la plataforma.

Dani Alves atraviesa "solo" su proceso legal

En una entrevista para el programa "Cuatro al día," Dinorah Santana, la primera esposa del futbolista brasileño Dani Alves, reveló que ha retirado por completo su apoyo.

Santana, quien aún se desempeña como representante del defensa brasileño, compartió su descontento en la entrevista, destacando que se ha sentido sola después de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar a quien fuera su pareja en el pasado.

La relación entre la excónyuge y Dani Alves había sido amigable, incluso después de su separación, pero parece que las circunstancias han cambiado drásticamente y hasta el concepto que tiene del padre de sus hijos.

"Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida. Para mí ya no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos”, expresó la también empresaria.

mmt