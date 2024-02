David Beckham es humillado por una estrella de televisión y su reacción es imperdible (VIDEO)

En un episodio de 'The Late Late Show con James Corden', el presentador británico le jugó una pesada broma a la exestrella de futbol, David Beckham, poco antes de que el LA Galaxy le rindiera homenaje a su carrera con una sorprende escultura, que sería puesta en el Dignity Health Sports Park.

En días previos a la condecoración, el ahora dueño del Inter Miami, recibió un citatorio para que viera antes que nadie, el diseño de la magnífica obra de arte, que vestiría el recinto de la Universidad de California en Carson, pero develar la estatua, el jugador quedó tan sorprendido que se quedó sin palabras.

En el video se observa la supuesta revelación de una estatua de Beckham con características grotescas, incluyendo una quijada prominente y un trasero desproporcionado. La reacción del exatleta inglés fue de sorpresa y molestia, aunque prefirió no hacer comentarios en ese momento, minutos después, pidió si la podían modificar.

"Es un poco diferente de lo que era cuando lo vi en Chicago. Quiero decir, mira mi barbilla.... Realmente no se parece en nada a mí. Mira mis ojos... lo único bueno es ese pelo y eso es todo. Ciertamente no veo cómo puede salir esto. Mira qué largos son mis brazos. Sinceramente, me parezco a Stretch Armstrong", mencionó el empresario.

David Beckham junto a su estatua en el Dignity Health Sports Park Foto: AP

La burla terminó cuado una grúa intentó mover la escultura, provocando que esta se cayera y destruyera. Ante esto, el ex del Real Madrid vaciló diciendo que la caída posiblemente le había hecho un favor. Después, apareció James Corden y supo que todo era mentira.

La elaborada broma fue planeada durante tres meses y contó con la colaboración del presidente del LA Galaxy, Chris Klein, quien tuvo como objetivo principal hacer pasar un mal rato al exfutbolista inglés. Posteriormente, fue develada la verdadera estatua.