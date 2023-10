Victoria Beckham rompe el silencio sobre infidelidad de David Beckham: 'el periodo más difícil'

Recientemente Netflix lanzó un nuevo documental sobre la vida y trayectoria del exfutbolista británico David Beckham en el que se revelan momentos polémicos que acompañaron la vida del deportista. Uno de los más relevantes es su infidelidad en 2003, episodio que su esposa, Victoria Bekcham describió como "el más difícil".

Esta es la primera vez que la pareja habla públicamente del acontecimiento, por lo que las declaraciones están causando furor alrededor del mundo. La serie documental, compuesta de cuatro capítulos, ya está disponible en Netflix y es dirigida por Fisher Stevens y John Battsek.

"El 2003 vivimos el momento más difícil de nuestro matrimonio... cien por ciento. Fue el periodo más difícil para nosotros, porque parecía que el mundo estaba contra nosotros... Pero, si soy honesta, con David estábamos el uno contra el otro", reveló la exintegrante de las Spice Girls.

te puede interesar David Beckham hace revelaciones impactantes en el tráiler de su serie documental (VIDEO)

Por su parte, el exfutbolista dijo: "Victoria lo es todo para mí. Verla herida así fue extremadamente difícil. Pero somos luchadores y, en ese momento, necesitábamos luchar el uno por el otro, por nuestra familia".

"Y creo que valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo días en que me despertaba y pensaba '¿cómo voy a ir a trabajar?', '¿cómo voy a caminar hasta el entrenamiento?', '¿cómo voy a hacer como si no pasara nada?'. Me sentía físicamente mal cada vez que abría los ojos... Pensaba '¿cómo voy a hacer esto?", agregó David Beckham.

Para la excantante, fue sanador salir de España e irse a vivir a Los Ángeles, pues: "Tenía a mi familia unida y había dejado de lado el dolor" y es que Beckham en aquel entonces fue formado por el Galaxy.

Además de este doloroso episodio en la vida de la pareja, "Beckham" relata los inicios del exjugador del Real Madrid, además de sus triunfos y fracasos durante su memorable carrera.

Síguenos en Google New

DGC