Detroit Lions vs Los Angeles Rams: En qué canal pasan GRATIS y EN VIVO el juego de la Semana 1 de la NFL

El primer Sunday Night Football de la Temporada 2024 de la NFL se celebra este domingo 8 de septiembre, cuando los Detroit Lions enfrenten a Los Angeles Rams en el Ford Field. Estos equipos se enfrentaron en ronda de comodines de los pasados playoffs, duelo en el que se impusieron los de Michigan por un ajustado 24-23.

Jared Goff, Dan Campbell y el explosivo ataque de los Lions tomaron por asalto a la NFL en 2023, encaminándose a su primer título divisional en tres décadas y quedándose en la antesala del Super Bowl. Ahora que no cuentan con el factor sorpresa, la tarea se vuelve más complicada.

Para Detroit todo siempre es más difícil. Iniciar la temporada como campeón divisional es algo que no había experimentado desde 1994, no presumía un triunfo en playoffs desde 1991 y no ha refrendado el título de la división desde 1954.

Sunday Night Football at our place pic.twitter.com/fT53vdrHcq — Detroit Lions (@Lions) September 7, 2024

¿En qué canal pasan EN VIVO el Lions vs Rams?

El partido de la Semana 1 de la NFL entre Detroit Lions y Los Angeles Rams arranca a las 18:20 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

Últimos resultados entre Lions y Rams

Rams 23-24 Lions (Ronda de comodines Temporada 2023)

​Lions 19-28 Rams (24 de octubre del 2021)

​Rams 30-16 Lions (2 de diciembre del 2018)

​Rams 28-31 Lions (16 de octubre del 2016)

​Lions 14-21 Rams (13 de diciembre del 2015)

Matthew Stafford, un viejo conocido de los Lions

La misión de desprenderse la etiqueta de ‘flor de un día' inicia en casa ante un viejo conocido: Matthew Stafford y los Rams.

Stafford jugó 12 años con los Lions y había sido el responsable de llevar a Detroit a su última aparición en postemporada. Su recuerdo más reciente en la Ciudad Motor no es precisamente placentero, después de que sus Rams cayeron 24-23 en la ronda de comodines en enero pasado.

Para Los Ángeles también es el inicio de una nueva era después de perder al tres veces Jugador Defensivo del Año Aaron Donald, quien se retiró al finalizar la temporada anterior y ahora espera una escala de cinco años antes de la inmortalidad en el Salón de la Fama.

Pero no todo está perdido. Después de ganar siete de sus últimos ocho encuentros de temporada regular para conseguir un boleto a playoffs, los Rams tratarán de mantener el ímpetu de su lado. Y la marca de Sean McVay de 6-1 en partidos inaugurales es un buen augurio.

El encuentro del domingo por la noche en Ford Field tendrá como protagonistas a las ofensivas. Detroit fue el segundo mejor ataque aéreo de la NFL gracias a la dupla del pasador Goff —quien llegó a los Lions en el cambio que envió a Stafford a los Rams— y el wide receiver Amon-Ra St. Brown (1.515 yds. y 10 TDs).

Por el otro lado, los Rams cuentan con el receptor Puka Nacua, quien como novato impuso marcas con 105 recepciones y 1.486 yardas, además de quemar al perímetro de Detroit con 181 yardas en su duelo de playoffs.

EVG