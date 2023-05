Diego Armando Maradona: Familiares del exastro argentino explotan por el hackeo a su cuenta de Facebook

Luego del hackeo que sufrió la cuenta de Facebook de Diego Armando Maradona, la familia del exfutbolista argentina manifestó su molestia al respecto.

Dalma y Gianinna, las hijas que el Pelusa tuvo con Claudia Villafañe, explotaron ante las publicaciones que salieron del perfil del exastro sudamericano, quien falleció el 25 de noviembre del 2020 a los 60 años de edad.

"Nivel máximo de pelotudo: hackear una cuenta y no ser original, ni gracioso ni nada. Mi papá lo dijo siempre: los boludos son como las hormigas, están en todos lados", publicó Dalma en una de sus historias de Instagram.

Foto: Instagram de Dalma MaradonaF

Foto: Instagram de Gianinna Maradona

"Cuán importante sigue siendo mi padre que necesitan hackear su cuenta de Facebook para creerse vivos y escribir pelotudeces. ¿Podés ser tan pelotudo, viejo?", fue lo que escribió por su parte Gianinna, también en una instastory.

Los seguidores de la cuenta de Facebook de Diego Armando Maradona se percataron de que ocurría algo raro con la misma al ver todo tipo de publicaciones, desde temas relacionados con el futbol, como la eterna comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, hasta cuestiones políticas

"Lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook ha sido víctima de un ciberataque. Estamos trabajando para revertir este hackeo lo antes posible. Desde ya, repudiamos el contenido de las publicaciones que se han llevado a cabo", fue el mensaje con el que el community manager del campeón mundial en México 1986 condenó esta situación.

Julio César Chávez le dijo de todo a Maradona en su cara

Julio César Chávez, la gran leyenda del boxeo mexicano, y Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, coincidieron durante el paso del "Pelusa" como entrenador de los Dorados de Sinaloa, aunque el primer encuentro no fue el mejor.

"El Gran Campeón Mexicano", en entrevista con Adrián Marcelo, recordó que el crack argentino le caía muy mal, y fiel a su estilo el boxeador se lo dijo en la cara, aunque el descalce de la historia fue diferente.

"Cuando estuve con Maradona en Culiacán, yo tenía una impresión mala de él, y se lo dije en su cara. 'Tú me caías gordo, por eso no fui a tu programa'. Porque él me invitó a su programa y yo no quise ir", dijo "El César del Boxeo" en charla con Adrián Marcelo.

EVG