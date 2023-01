Diego Lainez: Sale a la luz la preocupante indisciplina que lo dejó fuera de Qatar 2022

Diego Lainez fue uno de los futbolistas cortados por Gerardo Martino una semana antes de que la Selección Mexicana debutará en el Mundial de Qatar 2022.

El experimentado periodista José Ramón Fernández dio a conocer una información que le pudo haber costado a "Factor" no ser incluido por el "Tata" en la lista definitiva.

Y es que en una emisión del programa "Futbol Picante" de ESPN, Fernández comentó que le hicieron saber que Diego Lainez prefería estar con su celular en los entrenamientos del Tricolor.

Revelan que Diego Lainez prefería estar en el celular que entrenar con la Selección Mexicana

"Me cuentan que en la Selección Mexicana los ayudantes de Gerardo Martino le decían que se pusiera a trabajar y él les contaba que estaba en una llamada", comentó el reconocido periodista.

Los otros jugadores a los que el "Tata" Martino excluyó una semana antes de la justa invernal fueron Santiago Giménez, Jesús Angulo, Erick Sánchez y Jesús "Tecatito" Corona, este último por lesión.

Mujer revela que tuvo un hijo con integrante del Tricolor

Un futbolista de la Selección Mexicana estaría metido en líos, luego de que la influencer Amy Rey reveló que una mujer extranjera tuvo un hijo con uno de los elementos del Tricolor.

En un video, la famosa tiktoker compartió el testimonio de esta mujer, la cual dio a conocer que sostuvo una relación con el seleccionado nacional, quien ya tenía hijos por su cuenta, pero que terminó con ella cuando se enteró que estaba embarazada de él.

"Empezamos a salir, a platicar todos los días y él me dijo que tenía hijos con una mujer, pero que no era su pareja, que estaban juntos para cuidar su imagen pública. (Cuando se enteró del embarazo le dijo) 'No puedo separarme de mi pareja, de la mamá de mis hijos, porque yo a ella la quiero, la amo, entonces no puedo dejar e incluso estamos pensando en casarnos, nos vamos a casar'. Hermana, cuando me dijo eso, no lo podía creer. Estaba en shock", señaló la mujer, quien no indicó de que futbolista de la Selección Mexicana se trata.

