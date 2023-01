Selección Mexicana: ¡Escándalo! Mujer extranjera revela que tuvo un hijo con un integrante del Tricolor

Un futbolista de la Selección Mexicana estaría metido en líos, luego de que la influencer Amy Rey reveló que una mujer extranjera tuvo un hijo con uno de los elementos del Tricolor.

En un video, la famosa tiktoker compartió el testimonio de esta mujer, la cual dio a conocer que sostuvo una relación con el seleccionado nacional, quien ya tenía hijos por su cuenta, pero que terminó con ella cuando se enteró que estaba embarazada de él.

"Empezamos a salir, a platicar todos los días y él me dijo que tenía hijos con una mujer, pero que no era su pareja, que estaban juntos para cuidar su imagen pública. (Cuando se enteró del embarazo le dijo) 'No puedo separarme de mi pareja, de la mamá de mis hijos, porque yo a ella la quiero, la amo, entonces no puedo dejar e incluso estamos pensando en casarnos, nos vamos a casar'. Hermana, cuando me dijo eso, no lo podía creer. Estaba en shock", señaló la mujer, quien no indicó de que futbolista de la Selección Mexicana se trata.

Si bien este futbolista asumió su responsabilidad económica con este hijo fuera de matrimonio, lo que molestó a esta mujer fue que ante los demás decía que era su sobrino.

"Me enteró que este 'cucaracho jugador' andaba diciendo que nuestro hijo era su sobrino; me destrozó el corazón cuando dijo eso, y yo dije que no iba a permitir semejante humillación. Agarré a mi hijo y me regresé a mi país de origen", remarcó.

En su testimonio, esta persona menciona que los hechos ocurrieron en el 2013, cuando la Selección Mexicana disputaba el complicado proceso eliminatorio rumbo a Brasil 2014 con jugadores como Jesús Corona, Giovani dos Santos, Oribe Peralta, Carlos Salcido, Javier "Chicharito" Hernández y Andrés Guardado, entre otros.

¿Quién es Amy Rey?

Amy Rey es una influencer que se dedica a realizar videos para empoderar a las mujeres.

En su canal de YouTube se describe como "una creadora de contenido positivo, especializada en Empoderamiento y Desarrollo Humano, con una licenciatura en Derecho y Diplomados en comportamiento humano".

En todas sus publicaciones cuenta historias que le mandan sus seguidoras. La primera fue acerca de ella, en la que narró cómo se dio cuenta de que su novio le era infiel.

EVG