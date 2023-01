Selección Mexicana: "Tata" Martino no se guarda nada y confiesa todos los detalles de lo que pasa en el Tricolor

El argentino Gerardo "Tata" Martino habló por primera vez desde que dejó la dirección técnica de la Selección Mexicana, de la que se fue tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El estratega originario de Rosario reconoció que fracasó con el Tricolor en la justa invernal al no llegar por lo menos a octavos de final, aunque al mismo tiempo indicó que el conjunto nacional compitió de manera decente ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

"Entiendo que no es el resultado esperado, que es un fracaso para nosotros porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado poder seguir al menos con esa tónica. También con la satisfacción de haber competido bien en el grupo que nos tocó", señaló Martino en entrevista con "Deporte Total" en la radio de Paraguay.

El "Tata" también fue muy crítico con la manera en la que el futbol se maneja en México, al afirmar que se le da mucho más peso al negocio que a lo deportivo.

"En México se nota demasiado el negocio, yo decía lo mismo: no estoy en contra del negocio, porque del negocio cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del futbol no podríamos subsistir. A mí me gusta algo más equitativo, con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo de divisiones menores. Que el futbol también tenga un plan, no sea solamente para lucrar, ganar dinero, que el negocio florezca", enfatizó el "Tata".

"Tata" critica cifras que se manejan en la Liga MX

Otro de los puntos que "Tata" Martino tocó fue la cantidad en la que los clubes de la Liga MX venden a los jugadores mexicanos, al considerar que piden cifras muy elevadas, lo cual complica para que salgan al extranjero.

"En México pasa algo bastante particular: se dan ventas internas, de club a club, y el futbolista que valen 8 o 10 millones de dólares. Yo no me imagino en el mercado argentino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares y no tenga mercado internacional", comentó.

El exentrenador de la Selección Mexicana comparó esa situación con la manera en la que se lleva a cabo en Sudamérica, al indicar que en el cono sur del continente se le da prioridad al hecho de que los jugadores se vayan a Europa para que terminen de consolidarse en el viejo continente.

"En Sudamérica lo tenemos más incorporado, no podríamos existir sin formar jugadores y venderlos. En México se da esta particularidad, instituciones muy grandes y sólidas, que pagan mucho dinero, hay ventas muy importantes pero son futbolistas que deberían salir por este monto y no tienen mercado europeo. Eso un poco daña porque queda todo en casa y el futbolista no termina de crecer ni formarse", concluyó el director técnico de 60 años.

