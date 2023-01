Mundial Qatar 2022: Ibrahimovic, al estilo Ibrahimovic, arremete contra Argentina tras su coronación

La coronación de Argentina en el Mundial Qatar 2022 causó escozor en varios, uno de ellos el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien arremetió contra los jugadores de la Albiceleste, a excepción de Lionel Messi.

El actual goleador del Milan criticó la actitud de los compañeros de La Pulga e inclusive aseguró que no volverán a conquistar algo importante, pues indicó que fueron irrespetuosos, aunque no mencionó nombres.

"No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez más, pero no volverás a ganar. No se gana así", declaró Ibrahimovic en entrevista con France Inter.

El portero Emiliano Dibu Martínez fue uno de los más criticados por la prensa internacional por sus festejos y burlas tras la victoria de Argentina sobre Francia en la gran final de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Ibracadabra indicó que está convencido de que Kylian Mbappé, el goleador de la justa invernal, ganará un Mundial más tras el ya obtenido en Rusia 2018.

"Messi es considerado el mejor jugador de la historia, estaba seguro de que iba a ganar. También estoy convencido de que Kylian Mbappé todavía ganará una Copa del Mundo más", resaltó el futbolista de 41 años.

Scaloni recuerda tensión en juego contra México

A poco más de un mes de la coronación de Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022, el estratega de la selección albiceleste, Lionel Scaloni confesó que durante el torneo en tierras árabes la pasaron muy mal, en especial en un partido.

El cotejo al que se refiere el timonel argentino fue al segundo de la fase de grupos, que fue contra la Selección Mexicana, esto por el planteamiento del Tricolor y porque en ese partido pudieron quedar fuera de la Copa del Mundo.

En entrevista para la cadena española Cope, Scaloni dijo tras ser cuestionado sobre el peor momento: "El partido con México en el descanso, había que hacer entender a los jugadores el momento que estábamos viviendo. Estábamos 0-0, a lo mejor era decir ir a la carga Barracas a ganar el partido sí o sí y lo perdíamos".

EVG