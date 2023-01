Qatar 2022: La extraña teoría que dice que Argentina se coronó gracias a los Tigres de la UANL

Casi un mes después de la coronación de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, un aficionado del país sudamericano compartió en Twitter una interesante y extraña teoría en la que involucra a los Tigres de la UANL como gran culpable del éxito de la Albiceleste.

En Twitter, el usuario Ratto compartió un hilo en el que recordó que en la Copa Libertadores 2015, el River Plate superó la fase de grupos gracias a una victoria del club de la Liga MX sobre el Juan Aurich de Perú.

"¿Y que tiene que ver esto con Argentina? Bueno, ahi vamos. Después de que Tigres ayudara a clasificar a River, ambos equipos se enfrentaron en la final. Como todos sabemos, River ganó 3-0 y levantó la primera Libertadores de la era Gallardo", explicó el aficionado en una parte del hilo, recordando que River Plate y Tigres se reencontraron en la final de aquella edición de la justa intercontinental, saliendo airosos los argentinos, que en aquel momento tenían poco tiempo con Marcelo Gallardo como su director técnico.

Tengo una teoría super falopa sobre un efecto mariposa que dice que Argentina salió campeón del mundo gracias a los suplentes de Tigres de México.

No hago hilos nunca pero se me ocurrio esto y quería escribirlo en algún lado. pic.twitter.com/MnGSzJaR9R — Ratto 🇦🇷 ⭐⭐🌟 (@Ratto_ok) January 10, 2023

El aficionado hizo énfasis en que gracias a aquel trofeo vino una época gloriosa para Los Millonarios de la mano del "Muñeco" en el banquillo, pues poco después de aquella victoria sobre los Tigres surgieron de las filas del club argentino jugadores como Julián Álvarez y Gonzalo Montiel, quien anotó el último penalti contra Francia en la final de Qatar 2022.

"Volviendo al penal clave de Armani, ¿Hubiera venido a River si no hubiese estado Gallardo? ¿Hubieran jugado Palacios y Guido Rodriguez? ¿Julián Alvarez sería el goleador que es ahora? ¿Enzo Fernandez hubiera tenido lugar? ¿Montiel habría pateado algún penal en su carrera?", resaltó Ratto.

"Nadie sabe que hubiera pasado. Pero me resulta muy curioso pensarlo. Igual, somos Campeones del Mundo, y eso no nos lo quita nadie", cierra el hilo que se hizo viral en México.

Polaco pidió a argentinos no atacar para dejar fuera a México

La herida de la eliminación de México de la Copa del Mundo tardará en cerrar, pues en redes sociales circula un video en donde un jugador argentino confesó que los polacos le pidieron no atacar más, para que así la selección europea calificara a octavos de final y el Tricolor quedara fuera de Qatar 2022.

Nicolás Tagliafico, defensa del Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia y de la Selección Argentina, durante una transmisión reveló que durante el partido entre la Albiceleste y Polonia le dijeron: "Después del primer gol, los polacos no quisieron jugar más. Hicimos el segundo, recuerdo fue por el 60'; en un momento uno (polaco) me dijo, como pudo en español: 'no ataquen más'".

El Argentina vs Polonia terminó 2-0 en favor de los sudamericanos y el México vs Arabia Saudita 2-1, sin embargo, la escuadra albiceleste, de haber seguido atacando, pudo eliminar a los polacos y de paso ayudar al Tricolor a calificar a octavos de final, en donde se hubieran enfrentado con Francia.

EVG