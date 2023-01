Lionel Messi comparte emotivo mensaje para cerrar el 2022: "El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió"

Qatar 2022 significó la culminación de la más grande meta en la carrera de Lionel Messi, quien fue fundamental para la coronación mundial de Argentina.

A dos semanas del mágico momento para La Pulga y la Albiceleste, el futbolista del PSG compartió un emotivo mensaje para todos sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que este año se hizo realidad el sueño por el que siempre luchó, al tiempo de desearle un próspero 2023 a toda la gente.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", comienza el texto de Lionel Messi, quien acompañó la publicación con cuatro imágenes en las que sale acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos.

El jugador formado en el Barcelona también agradeció el apoyo de todos sus admiradores alrededor del mundo.

"También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan (apoyan), es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", agregó.

"Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!", concluye el mensaje de Messi Cuccittini, quien en Qatar 2022 disputó su quinta Copa del Mundo con Argentina, con la que en Brasil 2014 había estado cerca de ganar el anhelado trofeo por primera vez, pero Alemania le quitó dicha posibilidad a él y sus compañeros en la final de dicha edición.

Aficionado pierde la oportunidad de conocer a Lionel Messi

Un joven aficionado argentino al futbol se llevó la arrepentida de su vida luego de que se negó a acompañar a su madre a realizar un trámite. Por azares del destino, la mujer conoció a Lionel Messi, quien el pasado 18 de diciembre se proclamó campeón mundial con la Albiceleste en Qatar 2022.

Este chico, que en Twitter aparece con el nombre de Fela, contó que su mamá le pidió de favor que fuera con ella a Funes, donde precisamente Messi tiene una mansión en la provincia de Santa Fe.

“Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios (Lionel Messi)”, señaló el arrepentido aficionado, que además mostró las fotos que su emocionada madre compartió al grupo de WhatsApp de la familia para presumirles su fortuito encuentro con La Pulga.

EVG