Qatar 2022: Lionel Messi comparte emotivo mensaje un mes después de su coronación mundial con Argentina

Lionel Messi y Argentina cumplieron este miércoles un mes exacto de su coronación mundial en Qatar 2022, después de haber vencido a Francia en una cardiaca final.

A 31 días de distancia de haber levantada la Copa FIFA por primera vez en su carrera, La Pulga compartió en su cuenta de Instagram un video en el que recapitula los momentos más destacado de la gran final contra Les Bleus, entre ellos sus dos goles en tiempo reglamentario, la atajada de Emiliano Dibu Martínez en la prórroga y los festejos de la afición de la Albiceleste en Argentina.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", comienza el emotivo mensaje con el que Lionel Messi acompañó su publicación.

El futbolista del PSG hizo énfasis en la experiencia vivida por su familia y los seguidores del seleccionado sudamericano en cada uno de los partidos que afrontaron los dirigidos por Lionel Scaloni en Qatar 2022.

"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina", agregó Messi en el posteo en el que que además puso de fondo la canción “Brindis”, de Soledad Pastorutti.

"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!", termina el mensaje de Messi Cuccittini.

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en Qatar 2022?

Lionel Messi fue titular en los siete cotejos que Argentina afrontó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde disputó el magno evento por quinta ocasión en su carrera.

El oriundo de Rosario marcó siete anotaciones a lo largo de la competencia, cifra con la que acabó como sublíder de goleo abajo del francés Kylian Mbappé, quien logró ocho dianas.

La Pulga anotó el tanto de los gauchos en la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita en su debut en el certamen. Su otro tanto en la fase de grupos fue en el triunfo de 2-0 sobre México.

Los otros cinco tantos que consiguió en Qatar 2022 fueron en la etapa de eliminación directa, consiguiendo uno frente a Australia en octavos de final, uno contra Países Bajos en cuartos de final, uno en la semifinal ante Croacia y los otros dos en el duelo por el título contra los franceses.

