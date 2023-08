Barcelona: ¡Échele mi compa! Futbolista sorprende con divertido baile al ritmo de 'La Chona' (VIDEO)

El Estadio Azteca fue testigo de un enfrentamiento histórico entre el Barcelona Femenil, actual campeón de la Champions Femenil, y el América Femenil. Sin embargo, lo que marcó la jornada no fue solo el juego en sí, sino un momento inesperado y lleno de alegría protagonizado por la emblemática jugadora del Barça, Mapi León.

El ambiente en el estadio era de fiesta desde el principio, con la afición vibrando al ritmo de las porras y cánticos de apoyo. Las expectativas eran altas, ya que ambos equipos habían demostrado un alto nivel en la temporada anterior de sus respectivos torneos.

El Barcelona Femenil dejó en claro por qué ostentaba el título de campeón de la Champions, mientras que América Femenil demostró su fortaleza defensiva y la capacidad de su mediocampo, sin embargo el momento que se robó la atención de todos llegó al final del partido.

Acompañada por los acordes de "La Chona", una típica canción mexicana de los Tucanes de Tijuana, la defensora del Barcelona, Mapi León comenzó a bailar con alegría y desenfado en medio del césped.

El gesto de la oriunda de Zaragoza no solo demostró su respeto y aprecio por la cultura mexicana, sino que también conectó aún más con los aficionados que la ovacionaron en todo momento.

Mapi bailando como mi tía en las fiestas familiares 😂😂 pic.twitter.com/6QakEJJkVU — Vaniaa ✌🏼 (@soycule_23) August 30, 2023

Mapi León expresa su cercanía la cultura mexicana

Mapi León, defensa estrella del equipo catalán, expresó su admiración hacia México, su gente y su cultura, resaltando cómo una película de Disney, había tenido un impacto significativo en su percepción del país, a pesar de la distancia geográfica.

"La pasión y el amor que demuestran hacia las personas, hacia los tuyos cuando están y cuando no están, es una cultura que desconozco mucho porque están muy lejos, pero es verdad que admiro mucho esto. No es broma, habré visto Coco tres o cuatro veces y he llorado las tres o cuatro veces",

La película que celebra el Día de los Muertos que explora la importancia de la familia y las tradiciones, tocó el corazón de Mapi León y la hizo sentirse aún más conectada con México.

