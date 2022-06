F1: Checo Pérez confiesa que compitió lesionado en el Gran Premio de Canadá

El mexicano Sergio Checo Pérez tuvo un desafortunado fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 (F1), pues en la clasificación tuvo un choque y en la carrera perdió su motor, motivo por el que la tuvo que abandonar cuando apenas se habían realizado nueve vueltas.

El piloto jalisciense reveló que compitió lesionado en la carrera del pasado domingo en el Circuito Gilles Villeneuve, concretamente por una molestia en el cuello, derivada del choque en la clasificación del sábado.

"Estoy recuperándome del cuello, tengo una contractura fuerte por el choque. No lo sentí, cuando me subí al coche el domingo me dolía bastante", confesó Pérez Mendoza en entrevista con Fox Sports.

Ante este inconveniente, el volante de Red Bull indicó que ya trabaja terapias para recuperarse y estar listo para la siguiente carrera de la temporada de F1, la cual está programada para el próximo 3 de julio, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Estoy en terapia de cuello para recuperarme lo más pronto posible y estar listo para Silverstone al 100 por ciento”, añadió el tapatío.

¿Cuántos puntos lleva Checo Pérez en la campaña de F1?

A pesar de que no pudo terminar la carrera del pasado domingo, Checo Pérez logró mantenerse en el segundo puesto del campeonato de pilotos de la F1 al sumar 129 puntos, solamente superado por su coequipero Max Verstappen, quien lleva 175 unidades.

El monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, le pisa los talones al oriundo de Guadalajara, Jalisco, pues se ubica en el tercer sitio con 126 puntos.

El top 5 lo completan el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), quienes hasta el momento cosechan 111 y 102 unidades, de manera respectiva.

EVG