F1: Checo Pérez se compara con Cristiano Ronaldo y a Verstappen lo ve como a Messi

En vísperas del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 (F1), la novena carrera de la temporada, el mexicano Sergio Checo Pérez se comparó con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actual jugador del Manchester United.

El volante tapatío considera que si bien el lusitano tiene mucho talento, su disciplina es lo que ha llevado a lo más alto en el mundo del futbol, tal y como él lo está logrando en el Gran Circo.

"Soy como Cristiano (Ronaldo), talentoso también, pero más trabajado y dedicado en sacar el rendimiento de sí mismo", aseveró el piloto de Red Bull en entrevista con Hugo Sánchez en el show "Hugo Sánchez presenta".

"Messi es Verstappen. Un piloto muy natural, con mucho talento y es el Messi de los coches", dijo en cambio de su coequipero Max Verstappen, actual campeón de F1, a quien cataloga como un talento nato como al futbolista argentino.

A Checo le hubiera gustado ser futbolista

En la misma entrevista con Hugo Sánchez, Pérez Mendoza admitió que de no haber sido piloto le hubiera agradado ser futbolista. El jalisciense es un ferviente aficionado del América.

"Me encanta jugar, juego de delantero, goleador, no tanto como tú, pero le echo ganas , sé moverme bien. Me hubiera encantado ser golfista o futbolista" resaltó Checo Pérez.

Después de ocho fechas en el calendario de F1, Max Verstappen y Checo Pérez llegan al Gran Premio de Canadá como líder y sublíder del campeonato de pilotos con 150 y 129 unidades, respectivamente.

En el Circuito Gilles Villeneuve, el corredor mexicano buscará su sexto podio de la campaña y cuarto de manera consecutiva tras lo obtenidos en Australia, Emilia-Romagna, España, Mónaco y Azerbaiyán.

