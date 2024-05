F1 | Checo Pérez explota contra Kevin Magnussen tras choque en el Gran Premio de Mónaco

Checo Pérez no pudo completar el Gran Premio de Mónaco de F1, pues tuvo un fuerte accidente en la primera vuelta de la carrera. En el incidente estuvo involucrado Kevin Magnussen, piloto danés de Haas que provocó el choque al tocar con el carro del mexicano.

El auto de Checo terminó partido a la mitad y la carrera se tuvo que posponer unos minutos mientras los escombros eran retirados de la pista. A pesar de lo fuerte del impacto el piloto jalisciense salió y regresó al garage de Red Bull, para después hablar sobre lo sucedido.

Checo Pérez fue claro al asegurar que lo hecho por Kevin Magnussen fue "innecesario". "Fue un poco frustrante, porque creo que era demasiado innecesario en esos momentos, sabemos que en Mónaco poner siempre dos autos es muy difícil", dijo el volante de Red Bull Racing.

😳 'CHECO NO ME DEJÓ NINGÚN ESPACIO, YO SIMPLEMENTE ESTABA AHÍ Y SALIÓ DE LA NADA'



¿Magnussen se quitó la culpa de lo ocurrido con Checo? 🚨



"ME SORPRENDIÓ QUEDAR EN EL MURO DE ESA FORMA"

Sergio Pérez agregó a sus reclamos que le parece "increíble" que no existiera una investigación por parte de la FIA. El conductor de Red Bull cree que el organismo rector del deporte motor debió haber tomado cartas sobre el asunto.

"Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte. Es muy frustrante para el equipo, porque se debió investigar, es claro", argumentó Pérez Mendoza, quien aprovechó para soltar otra puntada sobre Magnussen.

"Si en vez de muro, hay pasto, terminaba solo en el pasto. No había necesidad de mantener a fondo. No quería ceder su posición con Hulkenberg. Un impacto fuerte e innecesario", sentencia Checo.

Kevin Magnussen culpó a Checo Pérez del choque

Por su parte, Kevin Magnussen culpó a Checo Pérez sobre el accidente en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, ya que considera que el piloto tapatío no dejó espacio suficiente para una adelantamiento, lo que terminó por ocasionar el choque.

"No me dejó ningún espacio, yo simplemente estaba ahí y salió de la nada", comentó el piloto danés de la escudería Haas, quien agregó: "Me sorprendió quedar en el muro de esa forma".

Al final, tanto Checo Pérez, como Magnussen y Nico Hulkenberg dejaron la carrera y se quedaron sin oportunidad de sumar puntos en el campeonato de pilotos, en donde el mexicano el se vio rebasado por dos pilotos y cayó hasta la quinta posición.

El mexicano se mantiene con los mismos 107 puntos con los que llegó a Mónaco, pero Lando Norris y Carlos Sainz ya lo superaron con las unidades que sumaron en El Principado. El inglés de McLaren tiene ahora 113 puntos y el español de Ferrari 108.

Max Verstappen sigue siendo líder al sumar 169 unidades, mientras que Charles Leclerc, el ganador en Mónaco, se afianza en el segundo lugar con 138 puntos. El monegasco del Cavallino Rampante desplazó a Checo del segundo lugar la carrera pasada.

