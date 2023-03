F1: Checo Pérez y la increíble razón por la cual su aventura con McLaren duró tan poco

Hace justo una década, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo su primera gran oportunidad en la Fórmula 1 (F1) al unirse a McLaren. Sin embargo, su paso por la escudería británica fue efímero, pues solamente estuvo ahí una temporada (2013).

El británico Damon Hill, quien fue campeón mundial en 1996 como volante de Williams, señaló el motivo por el cual considera que en McLaren no se le dio más tiempo al tapatío fue que no lo percibieron del todo comprometido.

"Creo que se malinterpretó su estilo relajado y tranquilo, fue interpretado por el equipo como tímido y que no trabajaba duro. Pero creo que fue un error, decidieron que Checo no era para ellos y luego las cosas se torcieron", aseveró Hill en entrevista con Tom Clarkson.

"McLaren se equivocó con Checo Pérez" https://t.co/lNlH5JxE7q — F1RD Fórmula1 RD (@Formula1RD) March 29, 2023

El excampeón de F1 resaltó la madurez que ha adquirido Checo Pérez, pues considera que debido a eso es que no se ha visto superado por la presión a la que está sometido desde que se incorporó a Red Bull.

"Ahora es lo suficientemente fuerte como para lidiar con la presión que vas a enfrentar en un equipo como Red Bull y un equipo como ese. No puedo decir que no le importaron las críticas dirigidas a él, pero si hubiera sido un piloto más joven, habría sido aplastado en este ambiente, como vimos en Red Bull. Pero está claro que Checo no lo hizo", puntualizó Damon Hill.

Checo Pérez, sin restricciones para correr sobre Verstappen

En conferencia de prensa se les preguntó a Max Verstappen y Checo Pérez si para el campeonato de pilotos del 2023 su mayor oponente era su propio compañero de equipo. El conductor mexicano respondió:

"Si ese es el caso, entonces será una noticia fantástica para el equipo, porque eso significa que estamos muy por delante y depende de nosotros, por lo que significa que estamos en una gran posición"

Mientras que Verstappen dejó en claro que tendrán la oportunidad de demostrar quién es mejor: “Bueno, si ese es el caso, es bastante simple, ¿verdad? Se nos permite correr, por lo que el mejor terminará al frente”, declaró el actual campeón de F1.

EVG