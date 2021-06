F1: Checo Pérez y el noble gesto que tuvo con Max Verstappen tras su choque

El mexicano Checo Pérez se alzó con la victoria (su primera con Red Bull y de la temporada) en una loca carrera dentro del Gran Premio de Azerbaiyán, pues después del choque de su coequipero Max Verstappen y un mala salida de Hamilton se logró meter al primer sitio.

Después del triunfo, Checo Pérez atendió a los medios de comunicación y aseguró estar feliz por la victoria, pero que lamenta que Verstappen chocara y no pudieran hacer el 1-2.

Checo Pérez se lleva su segundo Gran Premio en su carrera. Foto: Twitter / F1

"Estoy muy, muy feliz. Bakú es de locos, pero quiere dastacar y decir antes que cualquier cosa que lo siento mucho por Max (Verstappen), se merecía la victoria y hubiera sido genial el doblete; al final es un buen día para nosotros", dijo el mexicano.

"Hubo un ritmo muy fuerte toda la carrera, pero tuvimos una parada muy rápida y eso me empujó. Desde el principio y después en la salida, tras reanudar la carrera, él (Lewis Hamilton) estaba muy cerca y a punto de rebasarme, pero no arriesgue y sabía que tenía que apretar y no frenar en la curva", detalló Checo.

Por último, resaltó que este triunfo es "un empujón mental para mí y para mi equipo (Red Bull). Vamos a seguir igual".