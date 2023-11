El piloto mexicano Checo Pérez recibió cinco puntos de penalización en el Gran Premio de Abu Dhabi que le privaron de obtener el podio en la última carrera de la F1, pero no fue todo, pues la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le puso otra sanción al conductor de Red Bull.

Mediante un comunicado la FIA informó que Sergio Pérez tuvo dos puntos de sanción en su superlicencia derivado del choque con Lando Norris en las últimas vueltas en el Circuito Yas Marina.

Con esos dos puntos en su superlicencia Checo ahora tiene siete y de sumar 12 podría perderse una carrera en 2024. Las otras faltas del tapatío fueron en Japón (4) por un choque con Kevin Magnussen y rebasar en SC, en Singapur (1) por chocar a Albon.

Además de los 5 segundos de sanción, a Pérez le pusieron 2 puntos negativos en su Carnet, acumulando 7 en los últimos 12 meses.



🙄 pic.twitter.com/h4Md7wU5EJ — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) November 26, 2023

"Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento, el video, la radio del equipo y la evidencia de video en el automóvil. Al entrar en la curva 6, a pesar de que el coche 11 estaba junto al coche 4, el conductor del coche 11 se lanzó tarde, perdió el vértice de la curva y giró hacia el exterior de la curva chocando con el coche 4", informó la FIA.

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de conformidad con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los límites de tiempo aplicables. Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas pertinentes presentadas", termina.

Lando Norris se defiende del incidente con Checo Pérez

Luego del GP de Abu Dhabi Lando Norris dio su versión de los hechos en el incidente con Checo Pérez y como era de esperarse el piloto británico aseguró que al culpa fue del mexicano.

"No hay mucho más que pensar, él solo llegó y chocó contra mí", afirmó el volante de McLaren, quien en el Gran Premio de Abu Dhabi terminó en el quinto puesto, uno por debajo de Checo Pérez.

En el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 Lando Norris culminó la campaña en el sexto lugar y Checo en el segundo con una diferencia entre ambos de 80 puntos.

Mientras que para Sergio Pérez Mendoza el accidente no pasó de un acto de carrera. "Es una broma, mantuvo la posición Lando, no tuvimos nada, no están al nivel de la Fórmula 1 la verdad", dijo.

"Increíble, hay algunos incidentes que han sido bastantes peores en la temporada y no ha pasado nada. Este incidentes hay uno por fin de semana ya no pasa nada", agregó el de Red Bull Racing.

aar