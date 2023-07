F1 | GP Bélgica: Checo Pérez espera "no dejar el podio en las próximas carreras"

Por segundo fin de semana consecutivo, el mexicano Sergio Checo Pérez se subió al podio de la Fórmula 1 (F1) al acabar en la segunda posición el Gran Premio de Bélgica.

El piloto de la escudería Red Bull rebasó en el arranque al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, liderando la carrera en Spa-Francorchamps hasta la vuelta 17, en la que fue rebasado por su coequipero Max Verstappen. Tras la cita, el tapatío dejó en claro que su objetivo en la segunda mitad de la campaña es estar siempre en el podio.

“Fue una gran carrera. Estamos de vuelta y de verdad espero no dejar el podio en las próximas carreras. Necesito estas vacaciones para volver mucho mejor hacia el final”, aseguró Pérez Mendoza tras culminar el GP de Bélgica.

🇲🇽👏 "ESTAMOS DE VUELTA Y AHORA A NO DEJAR EL PODIO EN LAS PRÓXIMAS CARRERAS"



¡Segundo podio consecutivo para Checo Pérez! Nuestro viejo sabroso está regresando 🔥#F1xFSMX #BelgianGP pic.twitter.com/xBGpUvadvy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 30, 2023

La cita en suelo belga fue la última de la campaña de F1 antes del tradicional receso en el verano, por lo que la actividad se reanudará a finales de agosto.

"Tuve una buena arrancada y manejé bien la posibilidad de pasar a Charles. Tenía que hacer mi propia carrera, tenía que aguantar, pero Max fue muy rápido", comentó Checo Pérez respecto al rebase de su coequipero en la vuelta 17.

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1?

Después de la carrera celebrada en el Circuito de Spa-Francorchamps, la Fórmula 1 se pondrá en pausa un mes para su tradicional receso de verano.

La actividad se reanudará hasta el próximo 27 de agosto, cuando se realice el Gran Premio de los Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.

Posteriormente, para el primer fin de semana de septiembre, vendrá el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nacional de Monza.

Marko revela el futuro de Checo Pérez en Fórmula 1

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló detalles acerca del contrato del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, con Red Bull, el cual le impide irse a AlphaTauri, la filial o alternativa de la escudería austriaca, dando pistas más claras del futuro inmediato del jalisciense.

"Pérez no tiene el mismo contrato que otros pilotos en el equipo. Hay cláusulas que no permiten ciertos movimientos. Bajar al segundo equipo no se puede", comentó Marko en entrevista con el sitio Formel1.

Las dudas acerca de la continuidad de Checo Pérez en Red Bull cobraron fuerza en las últimas semanas luego de los malos resultados del mexicano en la Fórmula 1.

EVG