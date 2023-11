F1 | GP Las Vegas: Checo Pérez y su viral reacción en su presentación al estilo UFC (Video)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se hizo viral por su reacción en su presentación en el Gran Premio de Las Vegas, la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1 (F1).

Bruce Buffer, la emblemática voz de la Ultimate Fighting Championship (UFC), fue el encargado de presentar a los corredores en el Circuito callejero de Las Vegas.

Buffer pronunció el nombre de Sergio Pérez con su característico estilo ante la algarabía de los aficionados, pero el tapatío reaccionó de manera fría y cortante.

Al ver la reacción del piloto de la escudería Red Bull, Bruce Buffer se alejó y dejó solo al mexicano, quien no supo cómo reaccionar ante la situación y se alejó lentamente en un momento incómodo para ambos.

Checo Pérez llegó al Gran Premio de Las Vegas con el objetivo de asegurar el subcampeonato de pilotos a falta de una fecha más para que culmine la campaña.

Pilotos explotan contra el Gran Premio de Las Vegas

En las vísperas del Gran Premio de Las Vegas, la ciudad conocida por su exceso de brillo y glamour, los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris, Carlos Sainz y Max Verstappen levantaron la voz en contra de las múltiples actividades con las que tienen que cumplir antes de subirse a sus monoplazas.

La gota que derramó el vaso fue el llamado 'Parade', donde los 20 pilotos de la parrilla fueron presentados en un extravagante espectáculo de magia ante el público.

En una conferencia de prensa, el piloto de McLaren lanzó una crítica contundente sobre los escenarios en torno a las carreras de F1: "Sin duda, ahora es más espectáculo que hace unos años. Para ser sincero, solo quiero venir aquí y conducir. Nunca he sido el mayor fan de hacer este tipo de cosas como las que hicimos antes (la ceremonia de apertura). No es lo que me gusta hacer."

EVG