Fórmula 1: Pato O'Ward cumple su sueño de volver a la F1; McLaren nos comienza a ilusionar

El piloto regiomontano de IndyCar Series, Pato O'Ward, volverá a sentir lo que se siente manejar un monoplaza de Fórmula 1 en este 2023.

Zak Brown, jefe del equipo de McLaren, dio a conocer que tanto el mexicano como el español Álex Palou se subirán a un bólido del Gran Circo en los últimos meses del año.

"Aún no hemos tomado una decisión final, pero tenemos que usar novatos en los entrenamientos libres. Después de las finales de IndyCar en septiembre en Laguna Seca, verás a los dos en el entorno de la Fórmula 1", resaltó al respecto Brown, quien dejó en claro que todavía se desconoce en cuál de las prácticas de los Grandes Premios que restan por disputarse ocurrirá esta situación.

Fifth Pato podium celebration of the year. 🍾🏆 pic.twitter.com/CmD66NXEtO — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) July 22, 2023

En el tramo final de las dos más recientes campañas de Fórmula 1 tuvo Pato O'Ward la oportunidad de conducir un auto de los que los corredores de McLaren manejan en el serial.

En el 2021, el oriundo de Monterrey, Nuevo León, se estrenó en el circuito Yas Marina de Abu Dabi, donde el año pasado también condujo en la última cita de la temporada.

Brown ve potencial en Pato O'Ward para coronarse

Por otra parte, el jefe de McLaren aseguró que O'Ward Junco reúne todas las aptitudes para proclamarse campeón este año en la IndyCar Series.

"No veo ninguna razón para hablar en contra. Actualmente no tenemos una cabina de carrera disponible. Estoy absolutamente convencido de que ambos tienen potencial para la Fórmula 1. El desempeño de Palou esta temporada no sorprende, pero no obstante es muy impresionante. Domina en la IndyCar, donde normalmente uno no puede ser dominante. Y Pato también puede convertirse en campeón", subrayó Zak Brown.

Pato O'Ward ocupa la sexta posición en el campeonato de pilotos de la IndyCar Series con 329 unidades, misma cosecha del neozelandés Scott McLaughlin, después de 12 carreras disputadas.

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1?

Después del Gran Premio de Bélgica celebrado el pasado fin de semana en el Circuito de Spa-Francorchamps, la Fórmula 1 se puso en pausa un mes para su tradicional receso de verano.

La actividad se reanudará hasta el próximo 27 de agosto, cuando se realice el Gran Premio de los Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.

Posteriormente, para el primer fin de semana de septiembre, vendrá el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nacional de Monza.

