​F1 | Gran Premio de Hungría: Así largarán los pilotos para la carrera de este domingo

En un emocionante e insólito cierre de Qualy 3, el piloto británico George Russell, de Mercedes, largará primero en el orden de salida del Gran Premio de Hungría, décimo tercera de la Temporada 2022 de la Fórmula 1 (F1); primera pole position de la campaña para la escudería y de Russel.

El mexicano Sergio Checo Pérez sigue teniendo problemas con el RB18 de Red Bull Racing y no se le ve cómodo al volante con el monoplaza. Esta situación hizo que en la Q2 el tapatío quedara eliminado por 71 milésimas.

Last push!!! Final Q3 laps, coming 🔜 pic.twitter.com/IJbM984MPt — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 30, 2022

Checo se quedó muy cerca de pasar a la Q3, sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y en la carrera de este domingo el mexicano arrancará desde el lugar 11, tratando de escalar posiciones para sumar puntos en la lucha por el título mundial de pilotos.

Checo no sufrió solo los problemas con el monoplaza de Red Bull, pues Max Verstappen, su compañero de equipo, en la Q3 le dijo a la escudería por radio que no tenía poder: "No power", comentó el volante neerlandés.

Top 10 del GP de Hungría

George Russell/Mercedes ​Carlos Sainz Jr./Ferrari ​Charles Leclerc/Ferrari ​Lando Norris/McLaren ​Esteban Ocon/Alpine ​Fernando Alonso/Alpine ​Lewis Hamilton/Mercedes ​Valtteri Bottas/Alfa Romeo ​Daniel Ricciardo/McLaren ​Max Verstappen/Red Bull

aar