F1 | Gran Premio de Japón: Checo Pérez le hace perder dinero a Christian Horner y así reaccionó el jefe de Red Bull

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez correrá más que motivado el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (F1), pues de acuerdo con medios internacionales le hizo perder dinero a Christian Horner, luego de ganarle una apuesta al jefe de la escudería Red Bull.

Justo después de asegurar el segundo lugar en la clasificación en el Circuito de Suzuka, el volante tapatío sostuvo una conversación por radio con el director del equipo, a quien le agradeció por motivarlo y le recordó que le debe dinero por su desempeño.

"Espero tengas el efectivo contigo. Buen trabajo, muchachos. Ya sabes cómo motivarme", se escucha decir a Checo Pérez en un video que circula en redes sociales.

"Parece que me saldrá caro. Fue tu mejor carrera y me costó caro. Gracias (risas), buen trabajo; siempre lo he sabido", respondió Christian Horner desde los pits.

Según información de PlanetF1, el jefe de Red Bull le había prometido unas libras al piloto mexicano si la escudería conseguía quedarse en la primera fila de la arrancada, lo que ocurrió luego de que Max Verstappen acabó primero y Pérez Mendoza culminó segundo.

Checo Pérez busca en el Gran Premio de Japón su tercer podio de la actual campaña de F1 luego de los segundos lugares obtenidos en las carreras celebradas en Bahréin y Arabia Saudita el mes pasado.

¿Cuántos podios tiene Checo Pérez en el GP de Japón?

El Circuito de Suzuka ha sido uno de los más complicados para el jalisciense Checo Pérez desde su debut en la F1 en la campaña del 2011.

El volante originario de Guadalajara ha corrido 11 ediciones del Gran Premio de Japón, pero solamente en una de esas se subió al podio, lo que ocurrió en la temporada del 2022, cuando acabó en el segundo sitio detrás de su coequipero Max Verstappen.

Hasta el momento, Checo Pérez acumula 37 podios en su carrera en el Gran Circo, 27 de los cuales ha conseguido desde que se sumó a Red Bull a partir de la campaña del 2021.

Los máximos ganadores del Gran Premio de Japón de F1

Michael Schumacher: 6 victorias

​Lewis Hamilton: 5 victorias

​Seastian Vettel: 4 victorias ​

Últimos vencedores del Gran Premio de Japón de F1

Temporada 2023: Max Verstappen ​Temporada 2022: Max Verstappen ​Temporada 2019: Valtteri Bottas ​Temporada 2018: Lewis Hamilton ​Temporada 2017: Lewis Hamilton ​Temporada 2016: Nico Rosberg ​Temporada 2015: Lewis Hamilton ​Temporada 2014: Lewis Hamilton ​Temporada 2013: Sebastian Vettel ​Temporada 2012: Sebastian Vettel

EVG